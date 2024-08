L’hommage poignant de Cristiano Ronaldo au néo-retraité Pepe

Une légende lusitanienne quitte la scène footballistique. Après avoir cumulé plus de 900 matchs et décroché une trentaine de trophées, le monument Pepe a décidé de tirer sa révérence à l’âge de 41 ans dans le prolongement de son départ du FC Porto. Avant cela, le Portugais s’est offert une dernière danse en sélection à l’occasion de l’Euro 2024 disputé en Allemagne en compagnie de Cristiano Ronaldo. Ce dernier a d’ailleurs souhaité rendre un bel hommage à son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point tu comptes pour moi, mon ami. Nous avons gagné tout ce qu’il y avait à gagner sur le terrain, mais le plus grand exploit, c’est l’amitié et le respect que j’ai pour toi. Tu es unique mon frère. Merci pour tant de choses», a posté CR7 sur son compte X. Le principal intéressé appréciera.