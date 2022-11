Mercato : le FC Barcelone marque Lionel Messi à la culotte

La suite après cette publicité

Lionel Messi arrive à un tournant. En juin 2023, l'international argentin sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. De quoi mettre en état d'alerte de nombreux clubs, tous prêts à accueillir le septuple Ballon d'Or. Mais les champions de France n'ont pas dit leur dernier mot, eux qui tentent par tous les moyens de le faire prolonger ces derniers mois. Pour y parvenir, ils lui ont proposé un contrat d'un an avec une option pour une année supplémentaire. Le tout avec un juteux salaire de 30 millions d'euros par saison, ce qu'il touche actuellement dans la capitale. De quoi le faire sérieusement réfléchir.

Mais La Pulga ne veut pas se précipiter et se décidera après le Mondial au Qatar. Car elle a d'autres options entre les mains. La plus sérieuse émane de l'Inter Miami. Dimanche, le Times a révélé que Messi était proche de trouver un accord avec la franchise de Major League Soccer. Pour le convaincre, David Beckham n'aurait pas hésité à mouiller le maillot en menant les discussions et en acceptant de recruter ses amis Luis Suarez et Cesc Fabregas. Une information démentie par l'entourage de l'international albiceleste.

Laporta continue ses appels du pied

Des proches qui doivent également gérer les rumeurs d'un retour de la star argentine au FC Barcelone. Depuis son départ le 5 août 2021, les publications espagnoles, en particulier les Catalanes Sport et Mundo Deportivo, multiplient les articles concernant un possible come back de Lionel Messi. Cela a été le cas en 2021-22 et c'est encore plus le cas en 2022-23 alors que le joueur entre dans son dernière année de contrat. Et dans cette opération séduction d'envergure, les médias ibériques sont bien aidés par la direction blaugrana, qui n'hésite pas à enchaîner les déclarations sur le sujet.

Il y a quelques mois, le clan Messi avait d'ailleurs demandé au président Joan Laporta, auquel le joueur en veut suite à son départ en 2021; de cesser ses sorties médiatiques au sujet de la légende du Barça. Mais le message n'a pas été reçu. Interrogé par la Cadena COPE, il a confié le 16 novembre dernier : « avec des joueurs comme Messi, la marque du Barça prend plus de force et c'est vrai qu'on l'identifie encore au Barça. On verra pour son retour, ce sont des choses compliquées. Il est au PSG et je n'aimerais pas le voir en pleine polémique avec eux. Non, je voudrais pas avoir une polémique par respect pour Messi et par respect pour le club ».

Tout le Barça milite pour son retour

Il a déclaré pratiquement la même chose il y a deux jours. «Leo ? Il est toujours dans nos mémoires au Barça, il est toujours présent dans notre esprit mais je ne vais pas commenter son avenir ou sa situation contractuelle. Messi est sous contrat avec le PSG et je veux respecter à la fois le joueur et son club.» Malgré cela, le Barça, qui a pourtant des soucis financiers, continue ses appels du pied. Au micro de RAC1, Jordi Cruyff (directeur sportif) a fait une belle déclaration d'amour au joueur du PSG. «Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour. C'est clair, peut-être après la fin de sa carrière professionnelle... mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble.»

Mais les pensionnaires du Camp Nou rêvent qu'il vienne faire un dernier tour de danse à Barcelone afin de boucler la boucle et surtout terminer sur une bonne note après son départ triste et larmoyant il y a plus d'un an. Xavi, lui, ne s'en cache pas. Il aimerait diriger Lionel Messi à Barcelone comme il l'a confié à Sport. «Si Messi le veut, il peut revenir au Barça à un moment donné, bien sûr. Qui n'aimerait pas l'entraîner ? Il est toujours numéro un. Cristiano Ronaldo est toujours parmi les 3-5 meilleurs de la planète également». L'opération séduction continue donc à Barcelone, où on veut tout faire pour rapatrier Lionel Messi. Et ce n'est pas impossible que les Culés y parviennent. Début octobre, la journaliste argentine Veronica Brunati, proche du joueur, avait annoncé qu'il reviendrait au Barça en 2023. Affaire à suivre...