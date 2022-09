Le PSG a fait une offre de prolongation à Leo Messi !

La suite après cette publicité

«Je me sens bien, j'ai passé un mauvais moment avant où je n'ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir.» Cette déclaration de Leo Messi durant la trêve n'est pas passée inaperçue en France. Après un premier exercice délicat à Paris, le septuple Ballon d'Or va beaucoup mieux. Il s'est fait à sa nouvelle vie après des années à Barcelone.

Mais que faire pour la suite et la fin de sa carrière ? Son contrat s'achève en juin prochain. Il dispose d'une option de prolongation d'une saison. Au FC Barcelone, on cherche à le faire revenir. Un média a même assuré que l'Argentin ne prolongerait pas au PSG, alors qu'en parallèle, cette semaine, le vice-président économique blaugrana a expliqué que le club catalan avait les moyens financiers de faire revenir le meilleur joueur de son histoire. En France, on voit les choses différemment bien sûr.

Un contrat à 1+1 proposé

D'après les informations divulguées hier soir sur les ondes de la Cadena SER, le PSG a soumis une proposition de prolongation à la star de 35 ans d'une saison, plus une année en option. C'est un contrat très similaire à celui du moment car il s'agirait des mêmes conditions économiques, à savoir un salaire à environ 30 M€ par an. De quoi séduire Leo Messi, qui va prendre le temps de réfléchir, peut-être même attendre la Coupe du monde, avant de se décider.

Une chose est certaine en revanche, le Barça ne pourra pas s'aligner sur une telle offre salariale. Cette information va en tout cas dans le sens des propos de Luis Campos l'autre jour sur RMC. Le dirigeant parisien souhaitait voir le Pulga poursuivre l'aventure parisienne débutée il y a un peu plus d'un an maintenant. A l'heure d'affronter l'OGC Nice ce samedi, la balle est désormais dans le camp du joueur, qui ne s'est jamais aussi bien senti en France, et sur le terrain aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé.

