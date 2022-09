Le FC Barcelone travaille déjà au retour de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Lionel Messi n'a jamais semblé aussi heureux depuis qu'il est arrivé à Paris. Sa première saison fut délicate, ce qu'il a lui-même admis durant cette trêve internationale après le succès de l'Argentine sur le Honduras. «J'ai passé un mauvais moment avant où je n'ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club.» Associée à Neymar et Mbappé, la Pulga compte déjà 6 buts et 8 passes décisives cette saison en 11 rencontres avec son club toutes compétitions confondues.

De là à le voir prolonger un contrat qui s'achève en 2023 (une option de prolongation d'un an existe), c'est peut-être allé un peu vite en besogne, surtout après la diffusion d'informations comme quoi il refuserait. Messi est surtout concentré sur la Coupe du monde, sans doute sa dernière après 2006, 2010, 2014 et 2018, avec l'Albiceleste. Après cela, il pourra réfléchir à son avenir. Si Nasser al-Khelaïfi a déjà déclaré publiquement qu'il souhaitait conserver le septuple Ballon d'Or au-delà de cette saison, le FC Barcelone place lui aussi ses pions pour le faire revenir. Selon son vice-président économique, le club catalan en a les moyens.

Le Barça veut profiter de la fin de contrat de Messi au PSG

«S'il revenait, ça serait de manière gratuite, donc ça serait viable dans mon domaine, même si nous ne le prévoyons pas dans notre budget, assure Eduard Romeu ce matin sur les ondes d'El Matí de Catalunya Ràdio et repris par Sport. C'est une icône du club et ça sera toujours sa maison ici, mais ça sera une décision technique. Personne ne viendra me trouver ici (si le transfert se fait, ndlr) parce que je ne le sais pas », poursuit le dirigeant, assurant au passage que le Barça va mieux même si les problèmes économiques demeurent pour un moment encore.

« Nous avons sauvé le Barça, mais le problème persiste encore. Le club n'est toujours pas en bonne santé. Cela implique beaucoup d'austérité, beaucoup de rigueur et il y a beaucoup de travail à faire.» Romeu prévoit que le club sera de nouveau en bonne santé économique «dans les cinq prochaines années», à l'horizon de «la saison 2024/2025, nous serons au niveau qui nous correspond». Les Culés espèrent un retour du meilleur joueur de l'histoire du club avant cette date, histoire de boucler la boucle et de lui faire des adieux dignes de sa grandeur.