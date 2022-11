PSG : l'Inter Miami serait proche d'enrôler Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Forcément, quand on parle de Lionel Messi en ce moment, on évoque avant tout cette Coupe du Monde 2022, qui sera vraisemblablement sa dernière. D'autant plus que La Pulga est plutôt décisive, avec deux buts déjà dans le tournoi, dont celui qui a mis les siens devant face au Mexique samedi soir. Autant dire que si l'Argentine a repris espoir alors que ça avait bien mal commencé, c'est en bonne partie grâce à lui.

Mais forcément, il sera très vite question de son avenir. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain, et forcément, c'est encore assez flou. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain était plutôt bien positionné pour lui faire continuer l'aventure, et lui était chaud pour rester, alors que les décideurs franciliens veulent lui faire signer un bail de deux ans supplémentaires. L'option d'un retour au FC Barcelone, épisodiquement fantasmée par les médias catalans, ne semble pas vraiment d'actualité.

Beckham à la baguette

Et voilà que The Times balance une véritable bombe en ce dimanche après-midi pourtant tranquille. On apprend que l'Inter Miami est proche de trouver un accord avec Lionel Messi. La franchise floridienne espère même faire signer l'Argentin après ce Mondial, en vue d'une arrivée l'été prochain. David Beckham, président du club, souhaite faire de l'ancien du Barça le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat nord-américain.

Pour épauler Messi, l'ancien milieu des Three Lions et des Red Devils pourrait même faire venir deux de ses plus proches amis : Luis Suarez et Cesc Fabregas. Le fait de vivre à Miami, ville qu'il connaît bien, où il possède une maison et où il passe souvent ses vacances, est un facteur décisif aux yeux de Lionel Messi. Le journal précise que le PSG peut encore espérer retourner la situation, mais pour l'instant, c'est bien Miami qui est en pole position. On risque d'être rapidement fixé !