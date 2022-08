Nice-OM : le constat amer d'Andy Delort

Quelques instants après le coup de sifflet final à l'Allianz Riviera, synonyme de lourde défaite face à l'Olympique de Marseille (3-0), l'attaquant de l'OGC Nice Andy Delort ne cache pas sa déception quant au résultat, avouant que la marche était peut-être trop haute pour les Aiglons, diminués physiquement après les 120 minutes disputées en milieu de semaine en barrages de C4 (victoire 2-0 face au Maccabi Tel Aviv).

«On l'a vu, je ne sais pas si c'est physiquement ou tactiquement, mais Marseille était au-dessus. Ils méritent la victoire, il n'y a rien à dire. On a modifié quelques trucs en seconde période, c'était un peu mieux, mais pas assez. C'est allé assez vite, on a encaissé le premier but d'entrée. Après, c'est compliqué de revenir contre des équipes comme ça, qui jouent et qui se créent des occasions. 3-0 à la mi-temps, c'est sûr que ce n'était pas évident», a expliqué l'international algérien (11 sélections, 2 buts) au micro de Prime Video.