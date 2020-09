Journal du Mercato : le PSG doit vendre pour rêver, Rennes cherche la perle rare en défense

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

L'Olympique de Marseille est toujours en quête d'un attaquant pour la saison prochaine. Et parmi les cibles du club phocéen figure l'une des révélations de ces derniers mois en Ligue 1, un certain El Bilal Touré, attaquant de 18 ans du Stade de Reims. Cependant, ce n'est pas sûr que l'OM passe à l'attaque. Et si c'est le cas, rien ne dit que les Rémois acceptent de le laisser filer.

Après Fernando Marçal, parti à Wolverhampton, l'Olympique Lyonnais est sur le point de voir partir un autre défenseur en la personne de Rafael. Selon les informations de TRT Spor, le latéral droit de 30 ans est tombé d'accord avec Istanbul Basaksehir. Le brésilien doit passer sa visite médicale avant de s'engager définitivement en Turquie.

Kalidou Koulibaly va-t-il quitter le Napoli ? Si c'est le cas, les Partenopei vont devoir lui trouver un remplaçant. Et visiblement, ils auraient déjà un nom en tête. Selon le média belge Het Nieuwsblad, les Napolitains auraient jeté leur dévolu sur Jason Denayer, le défenseur de l'OL.

Comme nous l'avons évoqué ces dernières semaines, le défenseur central de l'ASSE, Wesley Fofana, est pisté par Leicester et l'AC Milan. Les Foxes pourraient offrir 25 M€ aux Verts afin de rafler la mise. Le roc défensif stéphanois serait sur le départ indique L'Équipe. En cause, ses doutes quant aux ambitions sportives de St-Etienne et la signature d'Adil Aouchiche, qui a négocié un bien meilleur contrat que lui.

Le PSG doit vendre pour rêver

Avant d'acheter, notamment au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain devra vendre pour rester dans les clous du fair-play financier. Les Parisiens veulent récupérer une enveloppe d'environ 60 M€. L'un des premiers joueurs concernés pourrait être Alphonse Aréola pisté notamment par Rennes et Chelsea. Il y a de fortes chances pour que le Français s'en aille, d'autant que le PSG a officialisé la signature de Sergio Rico, qui devrait assurer le rôle de doublure, ce week-end. Autre joueur que les dirigeants aimeraient vendre : Julian Draxler. Le Hertha Berlin est intéressé par son profil, mais n'aurait pour l'instant pas fait d'offre. Le Bayer Leverkusen est lui aussi dans la course. Idrissa Gueye est également sur la liste des départs. Mal intégré dans l'équipe, il pourrait lui aussi être vendu. Le PSG aurait en revanche refusé une demande de prêt pour Mitchel Bakker, de la part du Celtic Glasgow. Mais son départ de la capitale n'est pas impossible.

En revanche, il y a eu un rebondissement dans le dossier Éric-Maxim Choupo-Moting. Très apprécié par Thomas Tuchel, il aurait aussi convaincu Leonardo. Ainsi, il devrait finalement prolonger avec le Paris Saint-Germain. Toujours côté prolongation, le cas Kylian Mbappé est très chaud. D'après la presse espagnole, Paris aurait déjà fait 3 propositions de prolongation et de revalorisation salariale à son prodige. Mais 3 fois, l'attaquant français a poliment refusé.

Rennes cherche la perle rare en défense

La priorité de Rennes pour ces dernières semaines de mercato sera de recruter un défenseur central. La plupart des pistes actuelles mènent à des joueurs expérimentés comme Javi Martinez du Bayern Munich. Mais celui-ci se rapprocherait plutôt de l'Athletic. En revanche, le dossier Diego Godin prend de plus en plus d'importance. D'autant que l'international uruguayen serait intéressé par le projet rennais. Daniele Rugani de la Juventus a aussi été approché. Enfin, l'une des dernières possibilités serait le jeune Jean-Clair Todibo, du FC Barcelone. D'après nos informations, Rennes est vraiment chaud et apprécie le Français. Seule ombre au tableau, le Barça en demande trop. On parle d'un chèque de 25 M€ réclamé par les Catalans.

Dans les buts, Julien Stéphan pourrait perdre son numéro 1, Édouard Mendy, courtisé par Chelsea. Pour le remplacer, selon nos informations, il penserait alors à Alphonse Areola, revenu au PSG de son prêt au Real Madrid.

Enfin, au milieu, les pensionnaires du Roazhon Park auraient un œil sur la situation de Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, Olympique Lyonnais), qui a exprimé ses envies d'ailleurs il y a quelques jours face à la presse.

Les infos du jour à l'étranger

Même si la piste Memphis Depay reste crédible au FC Barcelone, le club catalan focalise tout de même tous ses efforts sur l'attaquant argentin de l'Inter Milan, Lautaro Martinez (23 ans). Selon les informations de Sport, les agents du joueur sont attendus dans la semaine en Italie pour rencontrer les dirigeants milanais et ainsi débloquer la situation.

Le milieu de terrain de Watford, Abdoulaye Doucouré, a passé avec succès sa visite médicale samedi du côté d'Everton. Il va signer un contrat de trois ans plus une année en option soit jusqu'en juin 2023. Selon nos informations, il reste toutefois un dernier détail juridique à régler avec les Toffees avant l'officialisation du transfert estimé à 25 M€.

Pisté par la Juventus, l'attaquant bosnien, Edin Dzeko, aurait demandé à son club, l'AS Roma, de le laisser partir dans le Piémont, selon le Corriere dello Sport. Les Romains verraient d'un bon œil son départ. En effet, il touche 7,5 millions d'euros nets par an et son départ allégerait la masse salariale. Les Romanisti pourraient récupérer entre 12 et 15 millions d'euros sur ce transfert.

Selon nos informations, Naples aurait formulé une offre de 30 M€ (+ 5 M€ de bonus) pour tenter d'arracher le joueur de Sassuolo, Jérémie Boga. Mais le club d'Émilie-Romagne, conscient de l'attractivité et de la cote de son joueur sur le marché, a balayé l'offre d'un revers de la main.

Exceptionnel cette saison avec l'Atalanta, Papu Gomez pourrait quitter cet été l'Italie et Bergame. En effet, selon le Corriere dello Sport, Al-Nassr, en Arabie Saoudite, lui aurait offert 6 millions d'euros de salaire par an et proposé une quinzaine de millions d'euros au club italien pour l'enrôler.

Besiktas a décliné la possibilité de recruter Mario Balotelli (30 ans), libre depuis la fin de son aventure à Brescia, cet été. C'est le coach turc Sergen Yalcin qui l'a annoncé en conférence de presse ce lundi.

Les officiels du jour

Newcastle a annoncé le recrutement de Callum Wilson (28 ans). L'attaquant anglais quitte Bournemouth, où il évoluait depuis 2014. Il s'est engagé pour 4 ans avec les Magpies. Ces derniers ont également enrôlé Ryan Fraser (26 ans).

