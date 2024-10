Emiliano Martínez remporte le trophée Yachine 2024

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. Si le précieux Graal sera donné en fin de soirée, il y a bien d’autres distinctions prévues au programme dans ce gala historique annuel organisé à Paris. Parmi ces trophées additionnels, le trophée Lev Yachine 2024 récompense ainsi le meilleur gardien de but du monde sur l’année écoulée. L’année dernière, Emiliano Martínez avait reçu ce précieux trophée après une saison marquée par la jolie campagne avec Aston Villa et surtout la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cette année, sans aucune surprise, le gardien argentin, Emiliano Martínez, a empoché le prix du meilleur gardien pour la deuxième année consécutive. Parmi ses événements marquants, on peut notamment rappeler son rôle prépondérant en sélection nationale, lors du sacre de l’Argentine en Copa América 2024. Durant la compétition, le portier argentin a disputé l’intégralité des 6 matchs de son équipe. Auteur d’une compétition aboutie, il n’encaisse qu’un seul but et affiche un bilan de 93% d’arrêts sur les tirs cadrés subis par son équipe sur l’ensemble du tournoi et a même réalisé 4 arrêts en finale face à la Colombie.