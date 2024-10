Monaco - Lille : Bruno Génésio très furieux contre son équipe

Alors qu’ils étaient à onze contre dix pendant plus de 30 minutes sur la pelouse de l’AS Monaco, le LOSC n’a rien montré durant la 8e journée de Ligue 1 et peut remercier un grand Lucas Chevalier, auteur d’une immense parade en fin de match (90e) pour éviter la défaite (0-0). Mais à part ce point du match nul, qui sauve le LOSC, Bruno Génésio ne retient rien et s’est montré très furieux face au niveau de son équipe.

«Un point ? C’est la seule chose positive que je vais retenir. J’ai horreur de voir mon équipe jouer comme je l’ai vue ce soir. J’ai toujours l’habitude de privilégier le contenu au résultat parce que je suis persuadé que c’est grâce à ça qu’on peut avancer. On a pris un point, c’est bien pour le reste, il n’y a rien d’autre à dire ou à retenir. On a prévu des choses, on ne l’a pas fait. Des choses n’ont pas été respectées. Cela m’embête (…) On a vu une belle purge ce soir. Je plains les téléspectateurs», a-t-il affirmé sur DAZN. C’est dit.