PSG : les déclarations assassines du patron de l’Inter Milan sur Milan Skriniar

« Aucun club ne peut aujourd’hui se passer du trading de joueurs. Un joueur important doit être vendu chaque année, les fans doivent le comprendre. Et plus que de perdre un joueur, ils doivent s’inquiéter de la vie éternelle de son équipe, garante du présent et de l’avenir. » Voilà l’un des passages forts de l’interview de Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter Milan et personnage incontournable du football italien, dans la Gazzetta dello Sport. Débarqué aux manettes du club lombard en 2018, il bénéficie de l’apport financier du propriétaire, la famille Zhang, mais il sait bien l’importance du mercato sur la santé financière du club.

La suite après cette publicité

Et de ce fait, certains récents événements l’ont marqué. On pense bien sûr à la volte-face de Romelu Lukaku, régulièrement dézingué par ses anciens coéquipiers. « Lukaku fait partie du passé. Plus personne ne pense à lui à l’Inter, à aucun étage du club. Un dossier comme celui de Lukaku est caractéristique du football que l’on connaît aujourd’hui. Mais cela en fait partie. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive… », a-t-il ainsi lancé.

À lire

PSG : la décision étonnante du Celta avec Luis Campos

Marotta l’a mauvaise contre Skriniar

Le journaliste relance alors Marotta, sur les fois où cela lui est arrivé. « Celle d’un joueur qui faisait semblant de vouloir renouveler et qui pensait ensuite le contraire… », glisse-t-il, à peine mystérieux. Car c’est bien Milan Skriniar à qui il pense. Lorsque le nom du Slovaque lui est soumis, Marotta se lâche. « J’ai ressenti un fort sentiment de déception. Parce que lorsqu’un joueur ne renouvelle pas, cela ne va pas à l’encontre de la classe dirigeante ou du président, mais cela va en fait à l’encontre de l’histoire et des valeurs du club. Il a commis une injustice envers l’Inter, pas envers une personne. Il aurait pu renouveler, nous avons proposé de nombreuses solutions similaires, dont celle de fixer une clause de résiliation qui le protégerait ainsi que les besoins de l’Inter. Mais il a toujours dit non. »

La suite après cette publicité

Désormais au Paris Saint-Germain, le défenseur de 28 ans a clairement laissé un goût amer au dirigeant italien, qui le mentionne encore au moment d’évoquer la possible prolongation de Lautaro Martinez, devenu le leader de l’Inter, sous contrat jusqu’en 2026. « Lautaro n’est pas comme Skriniar. S’il montre l’envie de prolonger, ce qui est également notre souhait, c’est que nous sommes sur la bonne voie. Avoir des joueurs fidèles est une valeur ajoutée. Ce sentiment d’appartenance est important. Si un joueur ne comprend pas ce que signifie jouer pour l’Inter ou gagner un derby… Je préfère avoir un joueur avec moins de qualité qui renonce à aller dans des équipes plus importantes, avec de plus gros moyens, pour rester lié à son club », a tranché Marotta. Milan Skriniar appréciera, ou pas.