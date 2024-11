France - Israël : Bruno Retailleau réaffirme le maintien du match au Stade de France

Le 14 novembre prochain, l’équipe de France effectuera son retour au Stade de France face à Israël, dans le cadre de la Ligue des nations. Une rencontre qui se déroulera au lendemain des 9 ans des attentats du Bataclan, et alors que les tensions autour du conflit au Proche-Orient s’accroient. Malgré ce contexte et la pétition du député Louis Boyard pour faire annuler cette rencontre, Bruno Retailleau a réaffirmé que le match entre Français et Israéliens aura bel et bien lieu. Dans le stade situé en Seine-Saint-Denis.

La suite après cette publicité

« J’ai fait un point avec le préfet de police, Laurent Nuñez, qui sait parfaitement de quoi il parle. Je lui ai posé la question de savoir s’il pourra avoir lieu, ce qui serait le mieux, dans le Stade de France où c’est prévu. Nous allons, bien sûr, adapter le dispositif de sécurité parce qu’il y aura des risques. Il aura lieu. La mise en place d’une jauge ? C’est un point que nous sommes en train d’étudier. Ce que je voulais, moi, c’est qu’on ne le déplace pas au Parc des Princes, par exemple. Pour une question de jauge, mais aussi pour une question de principe. Nous sommes en France et on doit être capable de faire respecter l’ordre public. J’espère que ça sera un bon moment. Un bon moment pour le sport et un bon moment pour cette relation qui est particulière et qui unit Israël à la France au-delà de ce que l’on peut connaître comme conflit violent. Et il est important que les valeurs du sport, qui sont des valeurs universelles, rassemblent les êtres humains, quelle que soit leur religion ou la couleur de leur peau, ou peu importe leur nationalité. C’est ça le message du sport. Est-ce qu’on pourrait, peut-être, le 14 novembre, laisser les conflits de côté et écouter ce beau message que nous offrent les sportifs ? », a indiqué le ministre de l’Intérieur, ce vendredi matin, sur BFM TV.