La Juventus Turin en pole position pour une pépite de MLS

Si le club piémontais dispose déjà de deux latéraux droit dans son effectif, avec Danilo et Juan Cuadrado, il se réserve le droit d'étoffer ce secteur avec une pépite pour préparer l'avenir. Un nom est d'ailleurs coché et anime régulièrement la fenêtre des transferts en Italie : Bryan Reynolds (19 ans). L'arrière droit né en 2001 évolue et brille actuellement avec le club de la ville dont il est originaire, Dallas (Texas). Passé pro en novembre 2016 (à un peu plus de 14 ans), le latéral fait aujourd'hui 1m85 et se distingue par ses qualités offensives.

L'an passé il est devenu un élément important de son club et a été simultanément élu révélation de l'année, défenseur de l'année et MVP de l'année de son club. Le joueur commence donc à attirer les regards en Europe. L'AS Roma a par exemple déjà fait parvenir à Dallas une offre avoisinant les 7 M€ selon Sky Italia. Mais le média italien, comme d'autres, estime aujourd'hui que c'est bien la Juventus Turin qui serait en meilleure place pour le signer. Problème, la Vieille Dame ne dispose plus d'aucune place d'extra-communautaire et penserait donc à le prêter dans un premier temps à Cagliari.