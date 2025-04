L’avis fou de Memphis Depay sur le niveau du championnat brésilien

Arrivé aux Corinthians cet été, Memphis Depay s’éclate dans le championnat brésilien, mais contrairement à beaucoup de joueurs qui s’exilent hors de l’Europe, il conserve un professionnalisme intact. «Début avril, j’ai perdu 4,1 kilos en un match. C’était fou. Ça ne m’était jamais arrivé, c’était même, peut-être, un peu trop. Vous devez être fort physiquement. Tactiquement, l’Europe est plus forte, mais, techniquement et au niveau physique, c’est du très haut niveau. Ce Championnat peut entrer dans le top 5», a déclaré le néerlandais dans une interview accordée à l’Equipe.

En six mois, l’ancien lyonnais a disputé 32 rencontres pour le club de Sao Paulo, et a inscrit dix buts pour douze passes décisives. À seulement 31 ans, un retour en Europe ne semble pas parmi les priorités de Memphis Depay, qui a trouvé au Brésil un pays d’adoption et a même été rappelé en sélection au mois de mars avec les Pays-Bas.