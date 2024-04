FC Barcelone - PSG : c’est très chaud entre Xavi et Luis Enrique !

« Avec Luis Aragonés (ancien coach de l’Atlético de Madrid et de l’Espagne, décédé en 2014), ce sont les trois entraîneurs (Pep Guardiola et Luis Enrique) qui m’ont le plus marqué. Maintenant que je pense à eux en tant qu’entraîneur, ce sont ceux dont je me souviens le plus. Quand je pense à ce que je dois faire, je me souviens d’eux trois. Ils m’ont marqué et c’est ma réalité ». Ces dernières semaines, et malgré un petit quiproquo quand Luis Enrique affirmait avoir plus l’ADN Barça que Xavi, les deux tacticiens espagnols se sont encensés.

Avant la rencontre, les caméras de télévision ont d’ailleurs pu filmer les deux hommes blaguer et se donner une accolade. Sont-ils amis ? Pas vraiment. Comme le rapporte Relevo, la relation est même assez froide, sans pour autant être conflictuelle ou belliqueuse. Tout a démarré lors de la saison 2014/2015, la première en tant que coach du Barça pour Luis Enrique, et la dernière pour Xavi en tant que joueur. Pendant la présaison, le coach avait fait savoir au milieu de terrain qu’il n’allait pas compter sur lui, et qu’Ivan Rakitić allait être le titulaire. Cela aurait pu en rester là si Luis Enrique n’avait pas tenu les propos suivants à Xavi : « si tu restes, ne me casse pas les coulles »*.

Une époque barcelonaise difficile

Ce qui, logiquement, n’a pas plu au locataire actuel du banc du FC Barcelone. Même s’il est vrai que par la suite, sans être titulaire dans les gros matchs, il a tout de même bénéficié d’un certain temps de jeu. Et même si Xavi a mis un peu d’ordre dans le vestiaire quand il y a eu un peu de tensions entre Luis Enrique et le vestiaire, le média ibérique précise que le coach parisien n’avait pas apprécié la manière dont Xavi était parti au Qatar en fin de saison. Puis, ces dernières saisons, il y a aussi eu des petits problèmes lorsque Luis Enrique a pris les commandes de la sélection espagnole selon OKDiario, avec certaines listes et certaines décisions qui n’ont pas plu à Xavi.

Quant à la sortie de Luis Enrique avant le match aller, c’était une façon de remettre les pendules à l’heure. Pas avec Xavi, mais avec les journalistes barcelonais qui affirmaient à l’époque que l’actuel entraîneur parisien avait délaissé le style Barça, surtout sur ses dernières années Barça. Interrogés par Relevo, les entourages des deux entraîneurs démentent une mauvaise relation, mais les médias espagnols sont unanimes : Xavi et Luis Enrique ont beau être des symboles du Barça, les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble…

