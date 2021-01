Journal du Mercato : le PSG en pleine ébullition

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Arkadiusz Milik s'annonce comme une proie difficile à obtenir pour l'Olympique de Marseille en raison de l'intransigeance du Napoli. Le club italien réclame 15 M€ pour lâcher son joueur. Une première offre de 6 à 7 M€ aurait été formulée par l'OM et aurait déjà été refusée par le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, comme le rapporte la presse italienne.

En plus de Milik, Marseille multiplie les pistes en Serie A. Plus précisément, à la Fiorentina, où deux joueurs intéressent particulièrement les Phocéens. Il s'agit de l'attaquant ivoirien Christian Kouamé et du latéral droit espagnol de 23 ans Pol Lirola.

En quête d’un latéral droit pour concurrencer Rick Karsdorp et renforcer sa défense, l'AS Roma aurait ciblé le défenseur lillois Zeki Çelik. C’est même l’une des priorités de Paulo Fonseca et surtout de son nouveau directeur général Tiago Pinto qui, selon les informations de Sky Italia, serait déjà entré en contact avec le Turc.

L'Olympique Lyonnais serait passé à l'action pour le prometteur gardien de Besiktas, Ersin Destanoğlu (20 ans), annonce la presse turque. Celle-ci assure que des officiels lyonnais feront le déplacement à Istanbul cette semaine pour le voir à l'œuvre et, mieux, initier les discussions avec la direction du BJK.

Brillant depuis le début de saison avec Brest, Romain Faivre (22 ans), a vu sa cote augmenter ces dernières semaines. Les performances du milieu offensif formé à l'AS Monaco n'ont pas échappé aux scouts étrangers. C'est le cas notamment du Bayer Leverkusen, qui aimerait bien attirer l'international Espoirs français (4 sélections, 2 buts), selon nos informations.

Le focus du jour

Au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a été présenté à la presse aujourd'hui. Mais l'Argentin a été peu bavard sur les sujets mercato du club de la capitale. Pourtant, il pourrait jouer un rôle majeur sur le marché parisien. Notamment en défense, où le vide laissé par le départ de Thiago Silva n'a jamais été comblé. Paris pourrait donc frapper fort. Les noms de Sergio Ramos ou encore de David Alaba, tous deux en fin de contrat cet été, auraient été cochés par le board parisien.

Mais c'est bel et bien dans le secteur offensif que Pochettino pourrait s'avérer précieux. En manque de temps de jeu du côté de Tottenham, Dele Alli pourrait se laisser convaincre par un nouveau challenge. Même cas de figure pour Harry Kane. L'attaquant de 27 ans figurerait parmi les pistes explorées par la direction parisienne en cas de départ de l'une de ses stars devant. Enfin, Paris aurait entamé les discussions avec Everton pour un transfert définitif de Moise Kean. Le PSG qui devra néanmoins sortir le chéquier pour un joueur estimé à 35 M€ par le club de la Mersey.

Dans le sens des départs, cinq joueurs pourraient ne pas être conservés par le club de la capitale. C'est notamment le cas d'Idrissa Gueye, d'Ander Herrera, de Thilo Kehrer ou encore de Julian Draxler. Enfin, Leandro Paredes pourrait filer en Italie, à l'Inter. Antonio Conte souhaiterait l'inclure dans un deal avec Christian Eriksen, dont le profil est très apprécié par Pochettino.

Les infos du jour à l'étranger

L'Atlético de Madrid aurait jeté son dévolu sur l'attaquant de la Real Sociedad, Willian José, pour remplacer Diego Costa cet hiver. Les modalités de l'opération ne sont pas encore connues, mais il s'agirait vraisemblablement d'un prêt avec option d'achat.

Selon les informations de la Cadena SER, le FC Barcelone et Getafe sont tombés d'accord pour le prêt sans option d'achat du milieu Carles Aléña (23 ans) jusqu'à la fin de la saison. Les Azulones prendront en charge l'intégralité du salaire.

Olivier Giroud fait tourner des têtes. L'attaquant de Chelsea plaît beaucoup à Andrea Pirlo et à la Juventus. Mais d'après Skysports, l'AC Milan garde aussi à l'œil le Français en fin de contrat en juin prochain.

Selon Sky Sport Italia, l'Inter pense fortement à Eder (34 ans) pour renforcer son attaque. Antonio Conte connaît bien le buteur pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection d'Italie. Les premiers contacts ont eu lieu avec son club, Jiangsu Suning.

Libre depuis la fin de son contrat avec l'OL, Mapou Yanga-Mbiwa (31 ans) pourrait bien revenir aux affaires en 2021. Selon les informations de 24 Yaca en Bulgarie, le défenseur central international tricolore (4 capes) est en négociations avec le CSKA Sofia.

Selon nos informations, Al-Hilal (Arabie Saoudite), le club où évoluent Bafétimbi Gomis et Sebastian Giovinco, et Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite) rêvent d'attirer Diego Costa (32 ans), libre depuis la résiliation de son bail avec l'Atlético de Madrid.

Les officiels du jour

Le milieu de terrain de 22 ans, Florian Chabrolle, quitte l'Olympique de Marseille, où il a résilié son contrat, et s'engage avec l'AC Ajaccio jusqu'en juin 2023. De son côté, l'AS St Etienne a remplacé Stéphane Ruffier avec le portier de 19 ans, Boubacar Fall, qui évoluait au Sénégal, au Guediawaye FC. A l'étranger, le RB Leipzig a prêté son jeune joueur (17 ans), Noah Ohio, aux Pays-bas, plus précisément au club du Vitesse Arnhem.

Un renfort offensif pour l’équipe ! Florian Chabrolle, jeune milieu de terrain de 22 ans évoluant à l’Olympique de Marseille, s’engage en Blanc et Rouge jusqu’en 2023. Bienvenue à l'AC Aiacciu Florian 🔴⚪️ https://t.co/vV0mWK2bsO — AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 5, 2021

