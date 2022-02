La volte-face du Real Madrid dans le dossier Erling Haaland, Newcastle prêt à mettre 50 M€ sur une piste étonnante

La suite après cette publicité

Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé ?

Plus que jamais, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. La masterclass du Français face au Real Madrid a évidemment renforcé ce désir. Mais en ce jeudi matin, Sport explique dans son édition du jour que l'intéressé ne serait plus aussi sûr concernant son avenir. Ce dernier aurait même des doutes, frustré par le jeu proposé par la formation de Carlo Ancelotti. On rappelle néanmoins que le gamin de Bondy a toujours expliqué que cette double confrontation n'influencerait en aucun cas son choix. Quand bien même, le Real Madrid se protégerait en cas de volte-face du Français. Comme l'explique Sport sur son site, Florentino Pérez aurait changé d'avis pour le cyborg norvégien. Alors que des rumeurs évoquaient une offensive pour 2023, les Madrilènes seraient finalement prêts à s'activer dès cet été. La Maison Blanche aurait ainsi déjà présenté son offre finale à l'entourage du joueur et ils sont très convaincus qu'ils peuvent le signer.

Newcastle va de nouveau sortir le chéquier

La folie des grandeurs. Newcastle a une nouvelle cible pour cet été, comme le relaye le Sun. En effet, le milieu de terrain de Crystal Palace Eberechi Eze plairait beaucoup aux Magpies qui sont prêts à mettre la bagatelle de 50 M€ ! Ces derniers ont déjà tenté le coup cet hiver en proposant un prêt payant de 5 M€ assorti d'une option d'achat d'environ 40 M€. Visiblement, Newcastle est déterminé à se l'offrir et à mettre le prix.

Marcus Rashford est derrière Cristiano Ronaldo

La situation est un peu tendue en ce moment du côté de Manchester United. Les résultats et le jeu proposé ne sont pas aux rendez-vous et forcément, il faut trouver des coupables. Ces derniers jours, la presse anglaise pointait du doigt le comportement de Cristiano Ronaldo, accusé de créer des clans au sein du vestiaire. Le capitaine Harry Maguire et Marcus Rashford aurait été irrité par ce comportement, ce que ce dernier réfute. «Nous sommes unis», comme l'explique le Manchester Evening News sur sa Une. De quoi apaiser les tensions ?