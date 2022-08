Yoann Touzghar quitte l'ESTAC pour l'AC Ajaccio

Après avoir résilié son contrat avec l'ESTAC comme vous l'annoncions en exclusivité, l'attaquant international tunisien Yoann Touzghar (35 ans) reste en Ligue 1 et s'engage avec l'AC Ajaccio pour les deux prochaines saisons, avec l'option d'une année supplémentaire. L'Aigle de Carthage aux 6 sélections (1 but) vient apporter son expérience dans l'élite au promu (287 matches entre la L1 et la L2, 85 réalisations et 25 passes décisives).

«Ses qualités étaient recherchées et attendues» affirme Johan Cavalli, coordinateur sportif du club dans le communiqué du club corse. «Yoann coche toutes les cases. Il a un profil de profondeur, de buteur, il est adroit devant le but et connaît le plus haut niveau. Il a eu une expérience récente de la Ligue 1. Notre nouvel attaquant est prêt et pourra être convoqué dès la semaine prochaine.»