Algérie : coup dur pour Ismaël Bennacer

Mauvaise nouvelle pour Ismaël Bennacer (26 ans) et l’Algérie. Le milieu de terrain, tout juste revenu d’une blessure, a rechuté comme l’ont indiqué les Fennecs dans un communiqué et quitte le rassemblement en raison de «douleurs mineures». Il manquera donc les matchs contre la Bolivie et l’Afrique du Sud.

«Après avoir été examiné par le personnel médical et afin d’éviter tout risque, il a été décidé, en concertation avec l’électeur national, de libérer le joueur et de lui permettre de rejoindre son équipe, l’AC Milan, pour poursuivre son traitement», a expliqué la sélection algérienne sur son compte X.