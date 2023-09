Samir Nasri très pessimiste concernant l’affaire de dopage visant Paul Pogba

La suite après cette publicité

Alors que Samir Nasri avait été suspendu 18 mois par l’UEFA pour infraction aux règles de l’antidopage, après une perfusion de vitamines en 2016 aux Etats-Unis, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est revenu sur l’affaire de dopage qui concerne Paul Pogba actuellement sur le plateau du Canal Football Club. Pour rappel, le milieu de terrain de l’équipe de France a été testé positif à la testostérone lors de la première rencontre de la saison de la Vieille Dame en Serie A contre Udinese. Néanmoins, le joueur de 30 ans a fait savoir qu’il comptait demander une contre-expertise pour se défendre face à ces accusations.

Malgré cette demande de contre-expertise, Paul Pogba risque une lourde suspension. Sans compter qu’il ne pourra plus alors s’entraîner au sein des installations de la Juventus ce qui pourrait mettre un terme à la carrière de «La Pioche», comme l’a révélé Samir Nasri ce dimanche. «S’il prend une suspension d’un an, je pense que le haut niveau c’est fini pour lui, car pendant 10 mois, il ne pourra pas s’entrainer en centre d’entraînement. Moi, quand j’avais eu cela, j’ai décidé de ne rien faire, de faire la fête. J’ai repris l’entraînement après, avec West Ham. Il devra s’entraîner chez lui, dans un centre de gym ou même dehors pour revenir. Il faudra une très grosse force mentale».`Une mauvaise nouvelle de plus pour l’ancien joueur de Manchester United qui devra patienter jusqu’au 5 octobre pour savoir si le deuxième échantillon l’innocente ou confirme son dopage.