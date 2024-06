Quand Kylian Mbappé se moque de son frère Ethan sur Instagram !

Une page se tourne au PSG. En effet, avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale va perdre l’un des joueurs qui a grandement contribué à son rayonnement à l’international lors des sept dernières années. Outre ce départ de grande envergure, les pensionnaires du Parc des Princes ont également le petit frère du capitaine de l’équipe de France. En effet, il y a quelques jours, Ethan Mbappé a pareillement annoncé son départ du Paris Saint-Germain.

Nous vous avions par ailleurs révélé en exclusivité ce samedi que le jeune milieu de 17 ans se rapproche toujours plus du LOSC. En attendant, ce dernier s’est laissé à une publication Instagram qui a provoqué les éclats de rire de son grand frère. Dans le cliché, nous voyons Ethan avec l’un de ses amis en train de poser dans des tenues originales, mais qui correspondent au flow de 2024. Visiblement, les tenues n’étaient pas au goût du néo-Madrilène qui a interpellé son petit frère et son ami via deux commentaires : «MDRRRRRRRRRRRRRRRR. Mais vous la….vous devenez fous.» Qui aime bien châtie bien.