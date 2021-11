Villarreal - MU : les compositions sont tombées

La cinquième journée de la phase de poules débute ce mardi avec notamment un match intéressant entre Villarreal et Manchester United. Le vainqueur de ce match pourra se qualifier pour la suite de l'épreuve. A domicile, Villarreal opte pour un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages. Devant lui, Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres et Pervis Estupinan prennent place. Dani Parejo évolue en sentinelle auprès d'Etienne Capoue et Manu Trigueros. Seul en pointe, Moi Gomez est épaulé par Yeremi Pino et Arnaut Danjuma.

La suite après cette publicité

De son côté, Manchester United s'articule en 4-3-3 avec David De Gea comme dernier rempart. La défense est constituée d'Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Alex Telles. Le milieu de terrain voit les présences de Scott McTominay, Donny van de Beek et Fred. Enfin, Anthony Martial est soutenu en attaque par Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupinan - Capoue, Parejo, Trigueros - Pino, Gomez, Danjuma

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - Van de Beek, McTominay, Fred - Sancho, Martial, Ronaldo

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus exceptionnel de 200€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur tous les matchs de Ligue des Champions.