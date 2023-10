Lens-LOSC : Lille enrage contre la Préfecture du Pas-de-Calais !

Le 8 octobre prochain, le RC Lens va ouvrir les portes de son mythique stade Bollaert-Delelis à son rival nordiste du LOSC. Néanmoins, cette affiche de Ligue 1 se fera sans les supporters lillois. La Préfecture du Pas-de-Calais a décidé d’interdire le déplacement des fans des Dogues à Lens : «Le LOSC prévient dès à présent qu’il conteste formellement cette décision et qu’il déposera aussi tôt que possible un recours devant les juridictions compétentes. Le LOSC s’interroge en effet sur les raisons réelles qui poussent à interdire ce déplacement. Le club considère d’abord que les organisateurs comme les autorités compétentes devraient se montrer en parfaite capacité d’organiser un évènement festif de cette ampleur, incontournable sur notre territoire, et de rassembler les supporters des deux équipes tout en garantissant les meilleures conditions d‘accueil et de sécurité», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site lillois.

«Le stade Bollaert-Delelis recevra ce soir même plusieurs milliers de supporters anglais du club d’Arsenal dans le cadre d’un match de Coupe d’Europe. Des supporters anglais bienvenus ce soir à l’inverse de supporters régionaux qui se voient interdire l’accès aux tribunes cinq jours plus tard… La décision des autorités dans le cadre du match de dimanche se montre ainsi manifestement discriminante à l’égard des supporters lillois, non homogène et particulièrement injuste», a conclu la direction des Dogues qui n’apprécie absolument pas cette décision administrative. Pour rappel, en septembre 2021, de graves débordements avaient eu lieu entre supporters lensois et lillois dans les travées, entraînant l’intervention des stadiers et des forces de l’ordre.