FC Barcelone - Brest : les compositions officielles

C’est une nouvelle montagne qui se présente ce soir face aux Brestois, ils affrontent le Barça dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Brillants depuis le début de cette campagne européenne, les Bretons vont tenter de réaliser un nouvel exploit en Catalogne. En face, les Catalans ne sont pas dans leur meilleure forme, ils restent sur deux matchs sans victoire en championnat. Cette affiche est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre, Eric Roy opte pour un 4-3-3. Bizot dans la cage, Lala et Haidara sur les côtés de la défense, une charnière Chardonnat-Le Cardinal. Au milieu, l’absence de Lees-Melou est compensée par Fernandes, il accompagne Camara et Magnetti. Enfin en attaque, Doumbia et Sima entourent Ajorque. Côté Barça, Hansi Flick aligne également un 4-3-3. Pena dans le but, du classique en défense à l’exception de Gerard Martin à gauche. Au milieu, c’est Fermin Lopez qui est associé à Pedri et Casado. Pour animer l’attaque, Olmo et Raphinha seront au soutien de Lewandowski.

Les compositions

FC Barcelone : Peña - Koundé, Cubarsi, Martinez, Gerard Martin - Pedri, Casado, Lopez - Olmo, Lewandowski, Raphinha ©

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet ©, Le Cardinal, Haïdara - Camara, Fernandes, Magnetti - Doumbia, Ajorque, Sima