OM : Pascal Dupraz dézingue Longoria et Greenwood !

Pascal Dupraz n’aurait pas pris Mason Greenwood s’il était Pablo Longoria. L’ancien coach du TFC a pris la parole dans l’émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC, où il s’est positionné contre un arrivée de l’ancien mancunien. « Ils auraient du quitter la table sur le champ[…] Pour moi, un mec qui tape une nana, qui fait des violences sur une femme, il doit être condamné ! On est tous unanimes sur ça !»

Le Savoyard a également expliqué comprendre ce choix d’un point de vue sportif, même si lui ne l’aurait pas fait. «Je me place maintenant par rapport à l’Olympique de Marseille. C’est un grand club français, une société commerciale, le seul qui puisse concurrencer le PSG. Si j’avais été à la place de Pablo Longoria, et je ne le serais jamais, je ne l’aurais pas pris ! On oublie une chose, ils le paient 31M d’euros, le joueur va avoir une pression énorme à l’OM avec les supporters de l’OM. Tu suis donc bien mon raisonnement. Maintenant, Longoria, il a pris le risque de le faire, car un joueur de talent. Footballistiquement, c’est un bon coup, mais je ne l’aurais pas fait car je trouve ça choquant», a tenu à rappeler Dupraz. Une chose est sûre, l’arrivée de Mason Greenwood à Marseille, n’est pas prête d’arrêter de faire parler.