PSG : le conseil improbable d’un champion du monde 1998 à Kylian Mbappé pour gagner le Ballon d’or

Lors d’un évènement organisé par Soccerex à Miami (Floride), l’ancienne gloire du FC Nantes et du Real Madrid Christian Karembeu a été interrogé sur l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (24 ans) - qui a fait une fleur au club de la capitale. Et à en croire les déclarations du champion du monde 1998 avec les Bleus, l’actuel capitaine des Bleus devrait quitter le champion de France en titre afin de rafler le Ballon d’or tant convoité, quelques semaines après sa troisième place derrière Erling Haaland et le dernier lauréat, Lionel Messi. De quoi lui donner un peu plus envie de rejoindre la Casa Blanca ?

«Il y a encore beaucoup de discussions au sujet d’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais il a déjà gagné beaucoup de titres en France. Et il comprend que pour gagner le Ballon d’or, il doit aller dans un plus grand club. Je ne dis pas que le PSG n’est pas un grand club, mais pour gagner le Ballon d’or, c’est ce qu’il faut faire. On l’a vu avec Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. D’autres joueurs aussi ont dû joueur pour un plus grand club. Alors c’est la vérité du moment, mais peut-être qu’il va rester au PSG et gagner le Ballon d’or. Ce n’est pas important, au final, seules les performances comptent. Il doit montrer au monde qu’il peut multiplier les victoires dans les grands matches tout en étant efficace.»