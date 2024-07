Le PSG dévoile son nouveau maillot extérieur

Avec l’Euro et la Copa América, on pourrait oublier que la saison 2024-2025 des clubs européens va reprendre d’ici quelques semaines. La préparation estivale va débuter dans quelques jours pour la majorité des formations de Ligue 1. De ce fait, les préparatifs pour la prochaine saison sont déjà révélés et les maillots de plusieurs équipes ont été dévoilés. Levant le voile sur son maillot domicile, le PSG a révélé ce mardi sa tunique extérieure.

Inspiré de la collection de l’année 1992, le maillot est blanc avec des bandes bleues et rouges. Il note la volonté de modernisme embarquée par la capitale. Le PSG a également annoncé un événement unique avec la Tour Eiffel pour découvrir le maillot en exclusivité dans les prochains jours : «pour cette occasion exceptionnelle, le Paris Saint-Germain et Nike offrent aux fans la possibilité de découvrir le maillot et la nouvelle collection dans un pop-up store installé dans le cadre majestueux de la Salle Gustave Eiffel, au premier étage du monument, du 3 au 7 juillet 2024.*» Le maillot sera disponible à la vente dès demain matin.