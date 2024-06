Le HAC en passe de s’offrir Yanis Zouaoui !

La très belle histoire de ce début de mercato estival. En fin de contrat du côté de Martigues, Yanis Zouaoui va s’offrir un nouveau challenge pour le moins excitant. Présent dans l’équipe type de National 1 lors des deux dernières années, le latéral gauche de 26 ans, auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, va connaître une ascension fulgurante dans les heures à venir. Selon nos dernières informations, le natif de Marseille va, en effet, passer sa visite médicale au Havre avant de s’engager pour les trois prochaines saisons sous les couleurs des Ciel et Marine. Contacté par nos soins, son conseiller, Yacine Ayad, nous l’a d’ailleurs confirmé avant de remercier le club doyen pour la confiance accordée.

«C’est un rêve pour tout footballeur de jouer en Ligue 1 mais passer de la National à la L1… je dis bravo à Momo El Kharraze, Mathieu Bodmer et ses équipes. Beaucoup de clubs étaient intéressés mais les discussions et le projet amenés par Le Havre étaient au-dessus avec la cerise sur le gâteau Mr Didier Digard qui pour moi deviendra un des meilleurs au poste. Cela montre encore une fois que tout est possible. Yanis a montré de belles choses et cela lui donne aujourd’hui le droit de rejoindre l’élite». Solide défensivement, le franco-algérien dispose également de très belles qualités sur le plan offensif, lui qui a débuté sa carrière au poste d’ailier. Un profil polyvalent qui a donc séduit le board normand, en passe d’officialiser sa première recrue de l’été.