Vidéo : Twitter se prosterne devant le nouveau record de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La trace laissée par Kylian Mbappé dans l’histoire du football français était déjà colossale mais elle est encore un peu plus grande ce soir. À seulement 24 ans, le capitaine des Bleus devient le meilleur buteur tricolore sur une saison. En marquant contre la Grèce son 54ème but, le Parisien fait tomber un record presque septuagénaire. Mbappé efface des tablettes un certain Just Fontaine. Le mythique buteur du Stade de Reims avait fait ficelle à 53 reprises à l’occasion de l’exercice 1957-1958. Une performance historique devant laquelle s’incline la Twittosphère.

À lire

France - Grèce : Didier Deschamps satisfait de la performance des Bleus