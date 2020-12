OL : Moussa Dembélé opéré avec succès

Mardi en conférence de presse, Rudi Garcia a annoncé que Moussa Dembélé s'était cassé le bras lors d'un entraînement avec l'OL. Après la victoire 3 à 0 mercredi soir face à Nantes, le technicien lyonnais a donné des nouvelles de l'attaquant.

La suite après cette publicité

«Moussa Dembélé s'est fait opérer hier et ça s'est bien passé. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité mais on espère qu'il ne sera pas trop longtemps absent», a lâché Garcia, qui compte sur les jeunes Cherki ou Soumaré en attendant.