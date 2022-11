Crampons adidas : Toni Kroos, l'homme qui joue avec la même paire depuis 2014

Élément indispensable au Real Madrid, Toni Kroos a la particularité d'évoluer avec la même paire de crampons adidas depuis 2014. Un fait extrêmement rare dans le monde du foot.

Incroyable mais vrai, Toni Kroos (32 ans) évolue, chaque semaine, chaque match, avec la même paire de crampons depuis la saison 2013-2014 ! Il s'agit de la Adipure 11pro, dans son coloris facilement reconnaissable blanc/bleu, évidemment conçue par son équipementier adidas.

La suite après cette publicité

Ça peut vous intéresser : comment éviter les ampoules avec ses crampons ?

Une licorne dans le monde du foot

Dans un monde où les nouveaux modèles de chaussures de foot coulent à flot et un milieu dans lequel les joueurs changent constamment de paire, préférant s'épanouir avec les silos dernier cri dans des toutes nouvelles couleurs, l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich a lui fait le choix de conserver une seule et même paire au fil des années.

Malgré tout, il s'agit d'une belle vitrine pour la marque aux trois bandes aux côtés de son champion du monde allemand. Cela prouve également que la qualité des produits supposés "datés" reste de très bonne facture. Au passage, il est clair que Toni Kroos bénéficie d'un traitement de faveur particulier auprès d'adidas, qui n'a pas vraiment d'intérêt à ce que l'un de ses porte-étendards ne s'affiche pas publiquement, sur le terrain, avec ses dernières créations.

Toni Kroos : « certaines personnes pensent que je suis fou »

« Mes chaussures de football sont la chose la plus importante lorsque je sors sur le terrain. Je dois jouer avec des chaussures blanches, c’est ma petite superstition. Même la moindre saleté me dérange. C’est pourquoi je nettoie et prends soin de mes chaussures moi-même. Certaines personnes pensent que je suis fou, mais quand je baisse les yeux, je veux voir des chaussures blanches, sinon je ne me sens pas bien », expliquait Toni Kroos à propos de ses crampons lors d'un documentaire le mettant en scène. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'Allemand n'hésite pas à laver sa paire lui-même, sachant à quel point un entretien régulier est indispensable.

Ce modèle devenu légendaire grâce à Toni Kroos survit également grâce à lui. À la demande du joueur du Real Madrid, adidas continue de produire uniquement pour lui ces chaussures en cuir de kangourou. À noter qu'il dispose d'un exemplaire spécial puisqu'un drapeau de l'Allemagne y a notamment été intégré par la firme d'outre-Rhin. La connexion allemande fonctionne bien entre Kroos et adidas, et ce, depuis bien des années maintenant.

Retrouvez tous les crampons sur FOOT.FR, fournisseur officiel de football