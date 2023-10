Argentine : même amoindri, Lionel Messi a scotché Scaloni

La suite après cette publicité

Trêve internationale rime avec bouffée d’oxygène pour Lionel Messi, sauf lorsqu’il s’agit d’évoluer sur des plateaux boliviens où l’air a tendance à se raréfier. En manque de temps de jeu ces dernières semaines avec son club de l’Inter Miami, la faute à une gêne récalcitrante au niveau du mollet, l’Argentin a renfilé le bleu de travail avec la sélection. S’il n’a disputé que 38 minutes de jeu face au Paraguay il y a cinq jours, le septuple Ballon d’Or s’est régalé cette nuit face au Pérou.

Titulaire, la Pulga a inscrit un doublé lors de la victoire 2-0 de l’Albiceleste à Lima. Une performance qui a scotché son sélectionneur Lionel Scaloni après la rencontre : «Je n’ai pas eu l’impression qu’il avait eue une blessure récemment. On l’a encore vu aujourd’hui, même sans avoir beaucoup de temps de jeu en club, il reste au top. Il sait gérer ses minutes de jeu. J’espère qu’il jouera le plus longtemps possible car on est tous heureux ici.»