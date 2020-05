Bayern : l'entourage de Lucas Hernandez dément des envies de départ

Lucas Hernández vit une saison particulièrement difficile pour son premier exercice sous le maillot du Bayern Munich. Touché par les blessures et absent des terrains pendant plus de trois mois cette saison, le champion du monde recruté 80 M€ l'été dernier n'a disputé que 14 matches toutes compétitions confondues avec le club bavarois. De plus, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid peine à s'imposer dans le onze type de Hansi Flick.

Une adaptation jugée donc difficile à tel point que Bild annonce ce samedi un intérêt de Newcastle pour le prochain mercato. Quelques heures ont suffit pour être mis au courant des premières réactions du côté du clan de Lucas Hernández. Après avoir contacté l'entourage du Français, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'il n'y a aucune discussion avec un ou plusieurs clubs concernant un transfert cet été. Malgré sa situation sportive qui n'est pas au mieux, Lucas Hernández est bien à Munich et ne compte pas quitter le Bayern. Voilà qui est clair.