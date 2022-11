LOSC - Rennes : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 14e journée de Ligue 1 avec un joli duel entre le Lille OSC et le Stade Rennais. A domicile, les Nordistes s’établissent en 3-3-3-1 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart. Devant lui, Tiago Djalo, José Fonte et Bafodé Diakité composent la défense. Benjamin André, André Gomes et Angel Gomes assurent le milieu de terrain. Seul en pointe, Jonathan David est soutenu par Timothy Weah, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

De leur côté, les Bretons s'organisent dans un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hamari Traoré, Christopher Wooh, Arthur Theate et Adrien Truffert. Lesley Ugochukwu est positionné en sentinelle auprès de Xeka alors que Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait prennent les couloirs. Enfin, Amine Gouiri accompagne Arnaud Kalimuendo en attaque.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Fonte, Djalo - André Gomes, André, Angel Gomes - Weah, Cabella, Bamba - David

Stade Rennais : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Xeka, Ugochukwu, Tait - Gouiri, Kalimuendo

