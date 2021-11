La nouvelle pépite américaine Ricardo Pepi déclare sa flamme au Real Madrid

Âgé de 18 ans, Ricardo Pepi est une des nouvelles sensations de la Major League Soccer. Il s’est révélé avec le FC Dallas, chez qui il a également été formé. Il est déjà auteur de 13 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu’en 2026, il attire déjà l’attention de grosses écuries européennes, comme le Bayern Munich ou Manchester City.

Invité du podcast Football Americana sur 90.min, le jeune international américain a révélé que son rêve était d’évoluer en Espagne, au Real Madrid : « je dis toujours à mes parents et à mon agent que mon rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid », a-t-il déclaré. « Avant de prendre ma retraite, je veux y jouer pendant quelques années. Je veux jouer au moins trois ou quatre ans au Real Madrid. C'est le sommet du monde. »

