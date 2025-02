Arsenal : Mikel Arteta compare Nwaneri à Lionel Messi !

Dans une période où les attaquants de métier se font de plus en plus rares à Arsenal, avec les blessures de Saka, Jesus, Martinelli ou Havertz, le nom d’Ethan Nwaneri sonne comme une bénédiction pour Mikel Arteta. Ce samedi contre Leicester, le jeune attaquant de 17 ans a encore livré une performance remarquable dans la créativité, touchant deux fois les montants et adressant même une passe décisive sur le deuxième but de Mikel Merino venu valider la victoire des Gunners.

«Il n’a que 17 ans… c’est une superstar en devenir. Il était, sans aucun doute, l’étincelle qui a permis à Arsenal de briller», déclarait Alan Shearer après la performance de Nwaneri contre les Foxes. Son entraîneur, Mikel Arteta, va même plus loin dans la déclaration : «Ces touches de balles qu’il fait, dans et autour de la surface, des petites touches successives… Je ne veux pas le dire, mais il est comme Messi.» Une comparaison osée, mais qui montre toute la confiance que le Basque place en son petit protégé.