JO 2024 : Philippe Diallo dévoile les objectifs de la France

À quasiment un an du début des Jeux olympiques de Paris 2024, l’engouement commence à monter dans l’Hexagone. Si le football ne fait pas forcément partie des épreuves les plus suivies par les supporters, l’équipe de France se prépare tout de même à aborder le tournoi avec de grandes ambitions. Plusieurs joueurs de renoms sont déjà annoncés, dont Kylian Mbappé, pour participer à la plus grande compétition sportive au monde.

Dans une longue interview accordée au Parisien, le président de la FFF, Philippe Diallo, a partagé son opinion sur les ambitions des Bleus lors des prochains JO. « Il faut monter sur le podium. C’est assez simple, et je pense que tout le monde, garçons comme filles, a envie de finir avec la médaille autour du cou. » Un objectif tout à fait réalisable quand on imagine le probable effectif des Tricolores l’été prochain.

