Paris Saint-Germain - AJ Auxerre : les compositions probables

Pour la dernière échéance avant la trêve Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain va évoluer sur sa pelouse du Parc des Princes face à un promu, l'AJ Auxerre, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier, qui devront se frotter au Bayern Munich en Ligue des champions après leur deuxième place en phase de groupe, souhaiteront terminer la première partie de saison en beauté face à une formation de Christophe Pelissier, invaincue depuis l'arrivée de l'ancien coach de Lorient (1 victoire, 1 nul).

Le club de la capitale devra jouer son dernier match du mois de novembre sans son défenseur central et capitaine Marquinhos, absent du groupe en raison d'une blessure musculaire. Il est cependant le seul absent de taille côté PSG, avec le retour notable de l'international tricolore Presnel Kimpembe, qui fera le voyage au Qatar dans quelques jours. De l'autre côté, bonne nouvelle pour l'AJA, qui va profiter du retour sur les terrains de son meneur de jeu comorien Youssouf M'Changama, de retour dans le groupe après un mois d'absence sur blessure.

Le trident magique bien présent

Concernant les compositions, en débutant par les locaux, Christophe Galtier pourrait bien changer d'approche tactique pour la suite de la saison, mais devrait reconduire son 4-3-1-2 pour cette réception des Bourguignons. Devant l'habituel dernier rempart Donnarumma, Ramos composait sa place en charnière centrale avec Mukiele. Tandis que Hakimi et Bernat occuperaient les couloirs, Vitinha et Sanches formeraient le milieu de terrain aux côtés de Verratti. Le trio magique serait quant à lui reformé en attaque, puisque Messi serait aligné derrière Mbappé et Neymar.

Du côté auxerrois, Christophe Pelissier ne changerait pas son dispositif en 5-4-1. La recrue estivale Costil serait dans les buts aux côtés de la défense centrale composée de Jeanvier, Jubal et Raveloson, accompagnée par les arrières Joly à droite et Mensah à gauche. Sur la ligne du milieu de terrain, Sakhi et Touré seraient alignés dans l'axe tandis que Sinayoko et Da Costa assisteront les latéraux dans les couloirs. Enfin, Niang serait le seul attaquant de pointe pour tenter de tromper la vigilance de la meilleure arrière-garde du championnat.

