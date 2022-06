L'Atlético confirme pour Axel Witsel

Les supporters n'avaient plus vraiment d'espoir, mais la tuile se confirme pour l'OM. Le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a confirmé qu'Axel Witsel (33 ans) sera bien un nouveau joueur des Colchoneros cet été, même s'il reste encore quelques détails à régler. « Le milieu nous l'avons déjà. C'est Witsel, dont, comme vous le savez tous, le transfert est pratiquement bouclé », a-t-il d'abord lâché, avant de poursuivre.

« Il ne manque pratiquement rien, mais vous savez déjà que les choses avancent lentement dans le milieu. Il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines et j'imagine que ce sera fait. » Et Cerezo de préciser, au sujet de l'argent que doit récolter le club madrilène avant le 30 juin. « On doit vendre pour 40 M€, et c'est là qu'on en est. Le marché n'est pas facile, il est très difficile. Et la situation économique, vous savez déjà ce qu'elle est. »