Real-PSG : Kylian Mbappé sort du silence

Buteur face au Real Madrid aussi bien à l’aller qu’au retour, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher l’élimination du Paris Saint-Germain (1-0, 1-3). Silencieux face aux médias, le numéro 7 du club de la capitale a tenu à envoyer un message aux supporters via les réseaux sociaux.

« La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS », a-t-il posté sur son compte Instagram.