Suivez la rencontre OM-Villarreal en direct commenté

20h40 | Cengiz Ünder devant En attaque, Cengiz Ünder est positionné aux côtés de Dimitri Payet. L'attaquant turc aura ainsi l'occasion de marquer des points en vue du match face à Montpellier prévu dimanche 8 août qui conclura la 1re journée de Ligue 1.

20h35 | Le banc de l'OM

De son côté, Jorge Sampaoli dispose sur le banc d'Amavi, Dieng, Benedetto, Gonzalez, Radonjic, De La Fuente, Ngapandouetnbu, Nadir, Targhalline, Benseghir et Vanni.

20h30 | Le banc de Villarreal

Unai Emery pourra faire rentrer ces joueurs au cours de la partie : Filip, Peña, Cuenca, Moreno, Baena, Hassan, Ontivero et Millàn.

20h25 | Villarreal moins avancé

En terme de préparation, Villarreal est en retard sur l'OM et aura encore un match amical mercredi prochain contre Leicester avant de débuter la saison mercredi 11 août contre Chelsea avec la Supercoupe d'Europe. Le sous-marin jaune a perdu contre Valence (3-2) mais a aussi fait match nul contre l'Olympique Lyonnais (2-2) et Levante (0-0).

20h20 | L'OM pour finir la préparation en beauté

Intéressante, la présaison de l'OM est aussi très bonne sur le plan comptable. Avant d'affronter Montpellier le 8 août pour la reprise de la Ligue 1, l'OM compte 4 succès (Martigues, Sète, Servette et Saint-Étienne) ainsi que deux matches nuls (Braga et Benfica). Finir invaincu contre Villarreal serait idéal.

20h15 | Le onze de Villarreal

Villarreal opte pour un 4-4-2 avec Sergio Asenjo dans les cages. Devant lui, Juan Foyth, Raul Albiol, Aïssa Mandi et Alfonso Pedraza prennent place. Manuel Trigueros et Manuel Morlanes forment le double pivot tandis que Yeremy Pino et Mario Gaspar occupent les ailes. Enfin, Niño Fer et Nikita Iosifov composent le duo offensif.

¡Ya tenemos once para Marsella 🇫🇷!



¡Esta es la alineación con la que los amarillos saltarán al césped del Stade Orange Vélodrome 🏟! pic.twitter.com/lyLK3wCe2G — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 31, 2021

20h10 | Le onze de l'OM

Jorge Sampaoli organise son équipe en 3-5-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart derrière William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Peres. Valentin Rongier et Luis Henrique évoluent comme pistons alors que Pape Gueye, Mattéo Guendouzi et Gerson sont situés dans l'entrejeu. Enfin, Dimitri Payet et Cengiz Ünder sont associés en attaque.

𝐎𝐌 🆚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐂𝐅



Le 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 choisi par Jorge Sampaoli pour le dernier match de préparation #OMVillarreal 💥



🗣 ALLEZ L'OM 💙 pic.twitter.com/q2HKpguftt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2021

20h05 | L'OM en blanc

20h | Bienvenue au Stade Orange-Vélodrome

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique de Marseille à Villarreal au Stade Orange-Vélodrome. Le coup d'envoi est prévu à 20h.