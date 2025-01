Real Madrid : la nouvelle sortie de Carlo Ancelotti sur le cas Vínicius

La victoire du Real Madrid en 16e de finale de la Coupe du Roi face au Deportivo Minera (0-5) était finalement assez secondaire en conférence de presse lundi soir. Une grande partie du point presse a été consacrée à… Vínicius. Le Brésilien de 24 ans a beau ne pas avoir été titulaire et être entré en jeu qu’à la 63ème minute, il faisait encore parler de lui. Son expulsion est encore sur toutes les bouches en Espagne. L’affiche opposant le Real Madrid à Valence, dans le cadre de la 19e journée en retard de Liga suite aux tragédies de la région ayant fait 231 morts, a été marquée par une nouvelle polémique d’arbitrage impliquant Vinícius Júnior, expulsé à dix minutes du terme pour un vilain geste sur le gardien macédonien Stole Dimitrievski (79e). Coupable d’une bousculade sur le portier valencien, Vínicius a finalement reçu un carton rouge avant de dégoupiller. Retenu par plusieurs coéquipiers et membres du staff de Carlo Ancelotti, l’international auriverde a tout littéralement pété un câble, laissant éclater sa rage. Des images qui ont choqué de l’autre côté des Pyrénées le weekend dernier.

«À la 79e minute, Vínicius a été expulsé pour le motif suivant : avoir délibérément frappé un adversaire à la tête, sans que le ballon ne soit en jeu, en utilisant une force non négligeable. Une fois expulsé, le joueur a dû être maîtrisé par des membres de son club et emmené aux vestiaires pendant qu’il continuait à protester», a écrit l’arbitre de la rencontre, Monsieur César Soto Grado dans le procès-verbal après le match. Mais que risque concrètement Vínicius ? Selon l’article 103 du règlement, l’attaquant du Real Madrid aurait été l’auteur d’une « agression » et serait sur la menace d’une sanction bien plus lourde en raison de l’utilisation de la VAR qui pourrait atteindre un minimum de quatre matches : « Le fait d’agresser une autre personne, sans lui causer de blessure, avec la circonstance que l’action a lieu alors que le jeu est arrêté ou à une distance telle de l’endroit où elle se déroule qu’il est impossible d’intervenir sur un coup de pied arrêté, sera puni d’une suspension de quatre à douze matches, qui sera considérée comme un facteur déterminant de l’élément intentionnel nécessaire à ce délit ». Malgré cet acharnement médiatique, Vínicius peut toujours compter sur un fort soutien de son club.

Ancelotti clame l’innocence de son joueur

Après la rencontre de Coupe du Roi contre Minera, Carlo Ancelotti a été questionné sur le cas Vínicius : «Nous pensons qu’ils ne vont pas le sanctionner. Vínicius a-t-il besoin d’affection ? Non, je pense qu’il n’a pas besoin d’affection car il peut faire plus. Il nous a donné l’opportunité de gagner deux Ligue des Champions. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. A-t-il besoin de plus de miel ? Non, je pense qu’il a l’amour des supporters du Real Madrid et c’est pour cela qu’il joue très bien», a martelé le tacticien italien. Si la suspension venait à être confirmée, Vínicius pourrait notamment louper la Supercoupe d’Espagne, prévue ce jeudi face à Majorque en Arabie saoudite. Pour rappel, le camion VAR avait interpellé l’arbitre de la rencontre : «César, je vais te recommander d’utiliser la vidéo pour évaluer une éventuelle conduite violente, comme je te l’ai déjà dit. Tu as l’impact là, d’abord à 50% puis à vitesse normale», avant de répondre à ses collègues «Ok, je vais lui donner un carton rouge. Le ballon est immobile, n’est-ce pas ? Pour avoir frappé le gardien de but au visage avec ses bras. Numéro 7, carton rouge» suite à la diffusion des images.

Ce n’est pas la première fois que Carlo Ancelotti vole au secours de sa star brésilienne. Quelques jours plus tôt, l’entraîneur italien avait déjà défendu l’international de la Seleção suite à cette expulsion contre Valence et sa colère, alors que l’ancien joueur de Flamengo a une nouvelle fois été victime de cris racistes à Valence dans le stade de Mestalla : «je pense que c’est difficile d’être Vínicius, je ne suis pas dans sa peau, mais je pense que ça doit être difficile. Il est difficile de se mettre à sa place et de supporter tout ce qui se passe, les insultes. Ce n’est pas facile, mais il essaie de s’améliorer. Il est triste du carton rouge et s’est excusé. Nous sommes toujours convaincus qu’il ne s’agissait pas d’un carton rouge mais d’un jaune, donc nous espérons qu’il ne sera pas suspendu», avait-il déclaré. Dans le cas où le geste serait classé comme une « conduite violente » (article 121), la suspension serait plus légère, limitée à deux ou trois rencontres. Ce mardi, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF) devrait se réunir et statuer sur la suspension ou non de Vínicius.