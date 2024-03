Bayern Munich : pourquoi la recrue Bryan Zaragoza ne joue jamais

Le Bayern Munich a peut-être dépensé 5 M€ pour rien. Cet hiver, face aux absences de Kingsley Coman et de Serge Gnabry, le club bavarois est allé négocier avec Grenade l’arrivée anticipée de Bryan Zaragoza. Pour rappel, le jeune ailier de 22 ans avait été recruté par les Munichois en échange de 15 M€ en décembre dernier, mais il ne devait arriver en Allemagne qu’à l’été 2024.

Face aux pépins physiques de deux de ses stars, le Bayern a finalement accepté de payer 5 M€ supplémentaires pour obtenir le prêt du joueur dès cet hiver, avant de lui faire signer son contrat jusqu’en 2029 l’été prochain. Sauf que le renfort offensif censé venir prêter main-forte n’a joué… qu’un match. C’était le 18 février dernier lors de la défaite face à Bochum (2-3). Ce jour-là, Zaragoza n’a joué que 28 minutes.

Des soucis de langue

Depuis, plus rien. Le natif de Malaga n’est pourtant pas blessé. Son niveau posera-t-il question ? Apparemment non. Ce vendredi, Thomas Tuchel a enfin percé le mystère. Et le discours a quelque peu changé. Rapatrié en avance à Munich pour aider une attaque décimée, Bryan Zaragoza aurait finalement été recruté plus tôt que prévu uniquement pour des problèmes d’adaptation et de langage.

« Il lui manque la langue. Il lui est difficile de parler anglais et allemand, c’est un facteur essentiel. Nous avons avancé le transfert pour gagner du temps. Il était déjà clair qu’il s’agissait d’un très grand pas pour lui. Nous le voyons maintenant. Nous voyons ses qualités, mais nous constatons aussi que l’intégration n’est pas complète du point de vue linguistique. C’est pourquoi cela prendra un certain temps », a-t-il confié en conférence de presse. Patience donc.