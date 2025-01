Coupe de France : Reims élimine Monaco dès les 16es de finale, qualification de Nice et exploit de Dives-Cabourg

L’heure est déjà aux 16es de finale de cette Coupe de France. Outre le choc entre l’OM et le LOSC, le tirage au sort a réservé un autre duel entre équipes de Ligue 1. Monaco se rendait à Reims qui avait tout du match compliqué. Cette sensation aurait pu être étouffée avec les premières situations d’Embolo (1ère) puis de Ben Seghir (5e) mais elle s’est finalement rapidement confirmée après la sortie sur blessure de Singo dès la 8e minute. Le bon début de match de l’ASM s’arrêtait net, laissant place à une confrontation un peu stérile. Seul Kehrer intervenait bien devant Munetsi (28e), puis Kipré bonifiait ce coup franc de Teuma pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 45e+1).

Adi Hütter profitait de la mi-temps pour changer ses plans. Il faisait entrer Teze et surtout la nouvelle recrue, Mika Biereth. Monaco devenait immédiatement plus entreprenant, pas plus réaliste en revanche. Embolo se manquait encore (55e), alors qu’Okumu se sacrifiait devant lui dans la foulée (57e). Minamino manquait le coche à son tour (60e) et c’est finalement sur un centre de Biereth que Salisu finissait par égaliser de la tête (1-1, 70e). L’ASM a poursuivi son effort sans jamais parvenir à prendre l’avantage (Embolo 90e+3). Même aux tirs au but, le réalisme a fait défaut aux Asémistes puisque Caio Henrique, Biereth et Camara rataient tour à tour leur tentative, offrant le ticket pour le tour suivant aux Champenois (1-1, 3-1 t.a.b.).

Nice se qualifie aux dépens de Bastia, exploit de Dives-Cabourg

Autre match attendu ce mardi, la confrontation toujours particulière entre Bastia (L2) et Nice. Face à une formation azuréenne largement remaniée, les Corses tentaient de prendre le match à sa main à l’image de la frappe de Vincent (8e) puis de Guidi (16e). Malgré un sauvetage du même défenseur bastiais, le Gym avait du mal et concédait un penalty, repoussé par l’excellent Dupé devant Boutrah (44e). Le Sporting va longtemps regretter ses occasions manquées puisqu’au retour des vestiaires, Cho donnait l’avantage à Nice suite à un excellent travail de Guessand (0-1, 62e). Les deux équipes ont eu les situations pour faire évoluer le score mais c’est bien le Gym qui passe.

Trois autres rencontres se déroulaient en parallèle, comme l’écurie de National 3, Dives-Cabourg, qui recevait Le Puy, 2e de son groupe de National 2. Forcément, le tombeur de Montpellier au tour prédécent endossait le rôle de favori mais c’est bien le club du Calvados qui s’est imposé 1-0. Il réalise la performance de la soirée et sera au tour suivant. De son côté, Guingamp a été mené deux fois par Sochaux mais a su trouver les ressources à chaque fois pour égaliser et se qualifier aux tirs au but (2-2, 9-8 t.a.b.). Enfin, Le Mans a longtemps mené face à Valenciennes mais a lui aussi eu besoin de la séance fatidique pour valider son billet pour les 8es de finale (1-1, 4-3 t.a.b.).

Les résultats des matchs de 20h45 :

Bastia 0 - 1 Nice : Cho (62e)

Dives-Cabourg 1 - 0 Le Puy : Suzanne (66e)

Le Mans 1 - 1 (4-3 t.a.b.) Valenciennes : Vula (28e) ; Oyewusi (82e)

Guingamp 2 - 2 Sochaux (9-8 t.a.b.) : Riou (38e) Guendouz (59e) ; Fontaine (12e), Gnanduillet (45e+1)

Reims 1 - 1 (3-1 t.a.b.) Monaco : Kipré (45e+1) ; Salisu (70e)

Haguenau 0 - 0 Dunkerque : match reporté