Tottenham : Antonio Conte impose un régime drastique !

À peine arrivé à la tête de Tottenham, Antonio Conte confirme sa réputation d’entraîneur à poigne. Chez les Spurs, il va falloir filer doit. Surtout en ce qui concerne l’alimentation ! The Athletic nous apprend en effet que l’Italien a serré la vis.

En clair, il estime que certains joueurs sont en surpoids. Conséquence : plus de sandwich, de ketchup, ni de mayonnaise à la cantine du club. Moins de jus de fruits et moins de cuissons au beurre et à l’huile. Dorénavant, il faudra surtout manger des fruits. Et en plus de ça, de lourdes charges de travail physiques ont été remises à l’ordre du jour. On ne rigole pas avec Conte !