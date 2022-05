LdC : Clément Turpin arbitre de la finale Liverpool-Real Madrid

C'est officiel, l'arbitre français Clément Turpin arbitrera la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, prévue le 28 mai prochain au Stade de France. L'UEFA a donc désigné l'officiel de 39 ans pour sa huitième rencontre en C1, dont notamment le quart de finale aller entre Chelsea et les Merengues (victoire du Real 3-1).

Ce n'est pas la première fois qu'il fait partie du corps arbitral d'une finale de la Coupe aux grandes oreilles : en effet, Clément Turpin avait été quatrième arbitre de l'édition 2018 entre le Real et Liverpool, remporté par les Madrilènes (3-1). Il a déjà officié à 34 reprises cette saison, entre les compétitions de clubs (L1, LdC, Premier League saoudienne) et de sélections (barrages de Coupe du monde).

⚽ The referee teams have been appointed for this season's club competition finals!



🇫🇷 Clément Turpin: #UCL (28 May)

🇫🇮 Lina Lehtovaara: #UWCL (21 May)

🇸🇮 Slavko Vinčić: #UEL (18 May)

🇷🇴 Istvan Kovacs: #UECL (25 May)



Full story: ⬇️