Mevlüt Erdinç défend Christophe Galtier

Dirigé par Christophe Galtier entre 2013 et 2015 à Saint-Étienne, Mevlüt Erdinç a développé un lien très fort avec le technicien français. Interrogé par L’Équipe ce jeudi après les lourdes accusations visant l’entraîneur du PSG, l’ex-international turc a réagi, indiquant qu’il n’avait jamais subi le moindre comportement à caractère raciste.

«Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d’être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J’ai travaillé quatre - cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n’ai ressenti aucun racisme de sa part, confie le franco-turc de confession musulmane. Moi-même je faisais le ramadan quand j’étais sous ses ordres et je peux vous dire qu’il nous laissait le choix, il le respectait. Il n’y avait vraiment pas de racisme. Je jeûnais pendant les semaines d’entraînement. Comme je connaissais mon corps et qu’il me faisait confiance, il n’avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match, c’était logique. Je ne jeûnais pas les jours de match», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il avait également échangé sur le sujet avec Burak Yilmaz, qui n’avait lui non plus «jamais ressenti une once de racisme de sa part».

