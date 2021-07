Mario Lemina rejoint l'OGC Nice !

La suite après cette publicité

Les Aiglons frappent à nouveau lors de ce mercato estival ! Annoncé avec insistance sur la Côte d'Azur lors de ces dernières semaines, Mario Lemina (27 ans) rejoint officiellement l'OGC Nice. Arrivé en provenance de Southampton, le milieu de terrain gabonais a signé un contrat de trois saisons. De leur côté, les Azuréens auraient déboursé 4 M€ (+ 2,5M de bonus) pour s'attacher les services du natif de Libreville. Après avoir conclu le transfert définitif de Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), les arrivées de Calvin Stengs (PSV Eindhoven), Melvin Bard (OL) et Justin Kluivert (AS Rome), l'OGC Nice renforce un peu plus un effectif d'ores et déjà séduisant.

L'OGC Nice comme rebond attendu ?

Longtemps concurrencé par Newcastle et Watford, Julien Fournier (directeur du football de l'OGC Nice) a donc convaincu l'international gabonais (19 sélections, 3 buts) de rejoindre les rangs de l'effectif niçois. Si les Saints privilégiaient dans un premier temps une offre plus conséquente venue d'Angleterre, c'est bien dans le sud-est de la France que Mario Lemina va poser ses valises. Joueur de caractère disposant d'un volume de jeu conséquent et d'une expérience déjà bien affirmée (220 matches professionnels), l'ancien joueur de la Juventus correspond parfaitement au profil recherché depuis quelques semaines par Christophe Galtier. Un mariage qui semble donc convenir aux deux parties car si cette nouvelle arrivée représente une belle opportunité pour le club azuréen, elle pourrait également permettre au joueur lui-même de se relancer après plusieurs saisons compliquées.

Arrivé à Southampton à l'été 2017, en provenance de la Juventus où il a dû opérer avec la forte concurrence présente à son poste (seulement 29 apparitions en deux saisons de Serie A), Mario Lemina ne s'est ensuite jamais réellement imposé sur la côte sud de l'Angleterre. Recruté pour un montant avoisinant les 17M€, ses débuts convaincants (25 matches, 1 but et 1 assist pour sa première saison en Premier League) ont laissé place à une pubalgie l'éloignant des terrains près de 4 mois. Une blessure freinant dès lors sa progression et entrainant deux prêts consécutifs. En Turquie tout d'abord avec Galatasaray lors de la saison 2019-2020 (1 but en 28 matches toutes compétitions confondues) puis à Fulham où il n'a pu empêcher les siens de descendre en Championship lors du dernier exercice.

L'expérience de la Ligue 1

Pour le milieu passé par l'équipe de France U20 et U21, l'OGC Nice pourrait donc lui permettre de donner une nouvelle dynamique à sa carrière. Qui plus est au vue de son début de carrière. Formé à Lorient, Mario Lemina est transféré à l'Olympique de Marseille à la fin de l'été 2013 et dispose d'une très belle expérience au sein du championnat de France. Si son club formateur lui permet de faire ses premières armes en Ligue 1 (seulement 14 apparitions en deux saisons), c'est bien avec le club phocéen qu'il va définitivement se faire à l'impact physique et au sens tactique que requiert l'élite (41 matches de championnat sous le maillot de l'OM). S'ajoutant à l'orgueil d'un champion souhaitant retrouver son tout meilleur niveau, l'expérience de Lemina représente dès lors un atout de taille pour Christophe Galtier. Placé au cœur d'un effectif très jeune (une moyenne d'âge de 23 ans), il pourra ainsi distiller de précieux conseils aux plus novices de l'OGC Nice.