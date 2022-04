Premier League : ses pertes abyssales mettent Everton en grand danger

Les temps sont durs à Everton. L'arrivée de Frank Lampard sur le banc de touche le 31 janvier dernier n'a pas changé grand-chose à la situation. L'autre club de Liverpool est toujours enlisé dans les profondeurs du classement de la Premier League (17e) et ne possède que trois points d'avance sur le premier relégable, avec tout de même deux matchs en moins. Pourtant et malgré une 5e défaite en six rencontres ce week-end, la situation sportive des Toffees est peut-être moins inquiétante que leurs difficultés financières.

Malgré les milliers de kilomètres qui le sépare de Moscou et de Kiev, Everton est frappé de plein fouet par la guerre en Ukraine. Le principal investisseur, Alisher Usmanov, est Ouzbek mais surtout proche du Kremlin. Ses avoirs en Angleterre ont d'ores et déjà été gelés et son club s'est en plus de cela séparé de plusieurs sponsors russes comme les sociétés USM, Megafon et Yota. Forcément, cela affaiblit la structure financière d'Everton. C'est sans doute ce qui a achevé d'inquiéter les officiels de la Premier League.

Everton soupçonné d'avoir minimisé ses pertes

En réalité, la guerre n'a fait qu'accélérer le mouvement. Le Daily Mail nous apprend ce mardi qu'Everton est confronté à d'énormes problèmes économiques depuis le début de la crise de la Covid-19. Sur les trois dernières saisons, les pertes du club s'élèvent à 446 M€ ! Un immense trou dans les caisses qu'il sera difficile à combler en ce moment et même dans le futur à moyen terme. Si certains créanciers peuvent être arrangeants, ce n'est pas le cas de la Premier League et de clubs qui la composent.

Les règles du championnat sont formelles. Sur cette même période de trois ans, elles limitent les pertes à 125 M€, soit 3,5 fois moins que le dépassement actuel des Toffees. Ces derniers auraient trouvé il y a un mois un arrangement avec la Premier League pour éviter des sanctions (en trouvant de nouveaux contrats de sponsoring notamment) mais toujours selon le Daily Mail, d'autres clubs du championnat soupçonnent la direction d'Everton d'avoir maquillé ses comptes.

De lourdes sanctions sont à envisager

Ils hésitent pour le moment à poursuivre l'actuel 17e de Premier League en justice et lancer une action similaire à celle opérée contre Derby County en Championship. Selon eux, les pertes dues essentiellement à la crise sanitaire seraient bien supérieures. Dans la situation actuelle d'Everton, les sanctions peuvent être graves puisqu’en cas de non-respect de son règlement, le Premier League prévoit de lourdes amendes mais surtout un retrait de points. Les Toffees n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment, d'autant que se profile un choc du bas de tableau face à Burnley demain soir...