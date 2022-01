Derby County proche de la liquidation !

La descente aux enfers continue pour Derby County. Après avoir été sanctionné de 21 points de pénalité par l’EFL, l’actuel avant-dernier de Championship, serait proche de mettre la clé sous la porte. Selon le Daily Mail, les Rams ne seraient qu’à 15 jours d’une liquidation, le club entraîné par Wayne Rooney ne dispose que de l’argent nécessaire pour survivre deux semaines. S’ils veulent continuer d’exister au moins jusqu’à la fin de la saison, les Rams doivent rapidement trouver 6 millions d’euros. Le club doit également vendre des joueurs pour récupérer des fonds, car le club doit 71 millions d’euros à ses créanciers. Mais il semblerait que le litige avec Middlesbrough et Wycombe fasse fuir les acheteurs, les deux clubs de Championship ont déposé des demandes indemnisations auprès de Derby pour non-respect du règlement financier.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié lundi, l’EFL a annoncé que Derby County ne pourrait pas inscrire de nouveaux joueurs, que le club avait jusqu’au 1er février pour prouver qu’il avait l’argent nécessaire pour terminer la saison et également que la relégation ou l’expulsion du championnat n’était pas à l’ordre du jour pour Rooney et ses hommes. L'ancien propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, envisagerait de faire une proposition pour sauver le club, tandis qu'un consortium dirigé par le directeur non exécutif de Burton Albion, Jez Moxey, a lui fait une offre. Mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment et beaucoup de membres du club craignent de voir cette institution du football anglais vieille de 138 ans disparaître.