PSG : Mauro Icardi proposé au Seville FC

Alors que le Paris Saint-Germain cherche désespérément à se séparer de Mauro Icardi, ce dernier aurait récemment été proposé au Seville FC selon la SER. Un dossier compliqué au vu du salaire demandé par l'attaquant international argentin, qui s'élèverait à 10 millions d'euros nets par saison.

Des émoluments que très peu de clubs peuvent et semblent prêts à prendre en charge pour s'attacher les services du joueur de 29 ans, également lié à Manchester United et à Monza, récent promu en Serie A. Outre le Seville FC, le club turc de Galatasaray se montrerait intéressé par la venue de l'ex-joueur de l'Inter Milan, qui réalise déjà un mercato de grandes qualités, s'étant notamment offert Dries Mertens et Lucas Torreira.